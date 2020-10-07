رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها رسالة الى المواطنين .
وجاء في الرسالة التي نشرتها الوزارة عبر تويتر " من أجلهم... يرجى الإلتزام بالتعليمات حتى نتجنب انتقال أي عدوى لهم لا سمح الله " .
وذلك في اشارة الى امكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الى كبار السن .
من أجلهم...— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) October 6, 2020
يرجى الإلتزام بالتعليمات حتى نتجنب انتقال أي عدوى لهم لا سمح الله.#نجاحنا_بإلتزامنا_جميعاً #صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/GICE7KU4pg