الأربعاء 07-10-2020
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الأربعاء، 07-10-2020 12:25 ص

رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

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الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها رسالة الى المواطنين .

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وجاء في الرسالة التي نشرتها الوزارة عبر تويتر " من أجلهم... يرجى الإلتزام بالتعليمات حتى نتجنب انتقال أي عدوى لهم لا سمح الله " .

 

وذلك في اشارة الى امكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الى كبار السن . 

 


 




 

 


 

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