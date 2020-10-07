رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها رسالة الى المواطنين .

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وجاء في الرسالة التي نشرتها الوزارة عبر تويتر " من أجلهم... يرجى الإلتزام بالتعليمات حتى نتجنب انتقال أي عدوى لهم لا سمح الله " .

وذلك في اشارة الى امكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الى كبار السن .



