رسميا .. رنا السعيد امينا عاما للجنة الأولمبية

الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية في اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين ، اليوم الأحد، تعيين السيدة رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية.



ورحب سمو الأمير فيصل بن الحسين بالسيدة رنا السعيد متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة واستكمال مسيرة تطوير الرياضة الأردنية.



وقدم سمو الأمير فيصل بن الحسين شكره وتقديره للأمين العام السابق ناصر المجالي، على الفترة التي قضاها، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققتها الرياضة الأردنية طيلة السنوات الماضية.

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