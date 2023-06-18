الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

إيعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا قبيل حلول عيد الأضحى

مصدر : فيديو اعلان تأجيل القروض يعود لعام ٢٠٢١

تنقلات في امانة عمان - اسماء

توقع تثبيت أسعار البنزين وتخفيض الديزل للشهر المقبل

وزارة التربية تنهي خدمات موظفين - أسماء

اصابتان بحادث تدهور مركبة في عمان

رسميا .. رنا السعيد امينا عاما للجنة الأولمبية

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير طلال

"الشؤون السياسية" تعلن عن برامج لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

انطلاق فعاليات معرض الأبحاث الاستقصائية

الأحد، 18-06-2023 05:35 م

رسميا .. رنا السعيد امينا عاما للجنة الأولمبية

rr


الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية في اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين ، اليوم الأحد، تعيين السيدة رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية.
 
ورحب سمو الأمير فيصل بن الحسين بالسيدة رنا السعيد متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة واستكمال مسيرة تطوير الرياضة الأردنية.

وقدم سمو الأمير فيصل بن الحسين شكره وتقديره للأمين العام السابق ناصر المجالي، على الفترة التي قضاها، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققتها الرياضة الأردنية طيلة السنوات الماضية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddوزارة الداخلية

إيعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا قبيل حلول عيد الأضحى

6202314171554399462147

مصدر : فيديو اعلان تأجيل القروض يعود لعام ٢٠٢١

620231519257921443380

تنقلات في امانة عمان - اسماء

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنهي خدمات موظفين - أسماء

الدفاع المدني 4

اصابتان بحادث تدهور مركبة في عمان

1120221223170957202002

"الشؤون السياسية" تعلن عن برامج لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

أخبار متعلقة
6202316202941114792186

المناطق التنموية تنفي أي انقطاع للكهرباء بمشروع تلفريك عجلون

www

تعيين رنا السعيد بمنصب الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية خلفا للمجالي

w

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

w

طائرة تعود إلى عمان بسبب الغبار الكثيف بالعقبة

w

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

620236201519880874023

اليرموك تحتفظ بلقب بطولة الجامعات بكرة اليد