المناطق التنموية تنفي أي انقطاع للكهرباء بمشروع تلفريك عجلون

الوكيل الاخباري - نفت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية صحة الأخبار المتداولة عن أي انقطاع للتيار الكهربائي في مشروع تلفريك عجلون.



وقالت في بيان وصل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن انقطاع التيار الكهربائي عن كبائن التلفريك غير صحيحة، مؤكدة أن مديرة المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري لم تغادر مكان المشروع منذ انطلاقه يوم أمس الجمعة.



واعتبرت المجموعة تداول تلك الأخبار من شأنها المساس بالمشاريع الوطنية الرائدة مثل مشروع تلفريك عجلون وتحت طائلة المسائلة.



وأهابت في بيانها بالزوار ضرورة تحري المزيد من الدقة والموضوعية في تداول هذا النوع من الأخبار.

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