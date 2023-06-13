طائرة تعود إلى عمان بسبب الغبار الكثيف بالعقبة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي لسلطة منطقة العقبة الخاصة أن طائرة الملكية الأردنية المتجهة إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة عادت إلى مطار الملكة علياء الدولي ،بسبب سوء الأحوال الجوية العاصفة والمحملة بالغبار الكثيف في أجواء المدينة والإقليم.



وأضاف في تصريحات صحفية أنه بالرغم من انتظار قائد الطائرة لوقت إضافي تحسباً لهدوء الأجواء فإن الحالة الغبارية الشديدة أدت إلى عودة الرحلة نحو مطار الملكة علياء إلى حين تحسن الوضع في منطقة العقبة التي تشهد هبوباً للرياح العاتية المحملة بالأتربة والغبار.

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