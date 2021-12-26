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الأحد، 26-12-2021 01:15 م

شروط جديدة لترخيص مصانع الأدوية في الأردن

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الوكيل الإخباري - نشر ديوان الرأي والتشريع، النظام المعدل لنظام ترخيص مصانع الادوية لعام 2021. 

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ووضع النظام الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" شروطا جديدة لترخيص مصانع الدواء في الأردن. 


وجاء في الشروط، أن يبعد موقع مصنع الدواء كيلو مترا واحدا عن أقرب تجمع سكني، ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الفقرة المصانع والمراد إنشاؤها في المناطق التنموية والمناطق الحرة.


وتضمنت الشروط أن يبعد موقع مصنع الدواء كيلو مترا واحدا عن أحد مصادر التلوث مثل المصانع التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو أحماض أو مزارع الابقار والاغنام والدواجن أو مكب النفايات على أن يراعى اتجاه الرياح في المنطقة التي يتم فيها البناء.


وركزت على أن يبعد موقع مصنع الدواء 250 م عن أحد مصادر التلوث مثل المصانع التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أ و احماض أو مزارع الابقار والاغنام والدواجن أو مكب النفايات للمصانع المراد إنشاؤها في المناطق التنموية والحرة على أن يراعى اتجاه الرياح في المنطقة التي يتم فيها البناء.


وأكدت على أن يبعد موقع مصنع الدواء 500 م عن أي من مصادر المياه السطحية والجوفية مثل نبع أو سيل ماء أو بئرأو سد ، شريطة أن تكون طبيعة المنطقة ذات حساسية قليلة التلوث بناء على تقرير فني صادر عن وزارة المياه والري، وأن يبعد موقع مصنع الدواء 100م عن أي من مصادر المياه السطحية والجوفية مثل نبع أو سيل ماء أو بئرأو سد للمصانع المراد إنشاؤها في المناطق التنموية والحرة ، شريطة أن تكون طبيعة المنطقة ذات حساسية قليلة التلوث بناء على تقرير فني صادر عن وزارة المياه والري.


المحافظة على سلامة الطبقات المائية الجوفية ومصادر المياه السطحية ضمن الموقع المخصص لإنشاء مصنع الدواء، وتتخذ الإجراءات اللازمة لعدم وصول أي ملوثات إليها.

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