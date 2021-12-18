خبير: الأردني يصرف نحو 10 بالمئة من دخله على المياه

الوكيل الإخباري - قال أستاذ هندسة البيئة في الجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح إن المواطن الأردني يصرف قرابة 10 بالمئة من دخله على المياه.

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وأضاف الوشاح أن هذه النسبة كبيرة بالمقارنة مع معدلات الصرف للأفراد عالمياً المقدّرة بنحو 3-5 بالمئة.



وبينت دراسات أن حصة الفرد في الأردن من المياه مقدرة بنحو 100 متر مكعب وهي تقل عن خط الفقر العالمي للمياه المقدّر بـ500 متر مكعب للفرد سنوياً، بسبب عدة عوامل، منها الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والمناخ الجاف، وبعض التغيرات المناخية.

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