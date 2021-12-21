وزير المياه : هذا ما نحتاجه من المياه لتحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء

الوكيل الإخباري - قال وزيِر المياه والري، محمد النجار، الثلاثاء، إن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب سنويا من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغذاء.



ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.

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وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن التي ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.