الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 12:03 م

رصد 78 زلزالا في الأردن خلال 2021

6009998072c3c


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مرصد الزلازل الأردني رصد خلال العام الماضي 2021 ( 818) نشاطا زلزاليا. اضافة اعلان

 
وأوضحت بيانات الوزارة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم رصد وتسجيل 78 زلزال محلي في المملكة، و 308 زلازل اقليمية، و 432 زلزالا بعيدا. 
 
وأكدت، أن نسبة تغطية النشاطات الزلزالية في الأردن بلغت مع نهاية العام الماضي 100%، منوهة إلى أن العمل جارٍ على إعداد (دراسة الخطورة الزلزالية) لمنطقة البترا، حيث تم انجاز 50% من تسجيل نقاط الاهتزاز الطبيعي لمنطقة الدراسة في 2021. 
 
ووفقاً للمخططات فان العمل الآن جارٍ على تركيب محطتين جديدتين للرصد الزلزالي، الأولى في جامعة آل البيت بمحافظة المفرق، والثانية في منطقة العشة على الحدود الشمالية في محافظة إربد. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222791123180238353

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

1656787854165

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

620222920038343993276

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

image (3)

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

6202215172919363774226

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

أخبار متعلقة
ارتفاع تخزين السدود للمياه بنسبة 7ر46% وتحذيرات من الصقيع

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

سد الوحدة في شمال المملكة -(تصوير_ محمد ابوغوش)

سلطة وادي الأردن: ندخل الصيف ونسبة تخزين السدود 27%

196270

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

barly

توضيح من الزراعة حول اعتماد أصناف القمح و الشعير في الاردن

0L5A0989

الغذاء والدواء توضح حول مستحضر قد يسبب "ميول انتحارية"

image

الصفدي: اجتماع الشراكة الأردني الأوروبي يعتبر حدثا خاصا