رصد 78 زلزالا في الأردن خلال 2021

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مرصد الزلازل الأردني رصد خلال العام الماضي 2021 ( 818) نشاطا زلزاليا.وأوضحت بيانات الوزارة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم رصد وتسجيل 78 زلزال محلي في المملكة، و 308 زلازل اقليمية، و 432 زلزالا بعيدا.وأكدت، أن نسبة تغطية النشاطات الزلزالية في الأردن بلغت مع نهاية العام الماضي 100%، منوهة إلى أن العمل جارٍ على إعداد (دراسة الخطورة الزلزالية) لمنطقة البترا، حيث تم انجاز 50% من تسجيل نقاط الاهتزاز الطبيعي لمنطقة الدراسة في 2021.ووفقاً للمخططات فان العمل الآن جارٍ على تركيب محطتين جديدتين للرصد الزلزالي، الأولى في جامعة آل البيت بمحافظة المفرق، والثانية في منطقة العشة على الحدود الشمالية في محافظة إربد.