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الثلاثاء، 06-12-2022 04:51 م

رفع أجور نقل البضائع - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قررت هيئة تنظيم النقل البري اليوم الثلاثاء، رفع أجور نقل البضائع لتصبح على النحو التالي:

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1- تعديل أجور نقل البضائع ليصبح وفقا للائحة استرشادية تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة (عطاء التموين).


2- إضافة مبلغ 1.5 دينار لكل طن على أجور نقل كل من الفوسفات والبوتاس والكبريت.


3- رفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلا من 448 دينار لغاية وزن 25 طن للحاوية على محور عمان – العقبة.


4- تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعير المحروقات ارتفاعا او انخفاضا اعتبارا من مطلع العام المقبل.


5- يبدأ العمل في الأجور الجديدة اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022

 

وقالت الهيئة إنها ستقوم وبناء على الاتفاق المشار اليه اعلاه بتشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية لبحث جملة من التحديات التي تواجه قطاع النقل.

وعليه تم الاتفاق على فك إضراب شركات ومالكي الشاحنات اعتباراً من هذه الليلة.

 




 

 


 

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