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الأربعاء، 23-12-2020 06:00 م

رفع الحد للأجور إلى 260 دينار اعتباراً من 2021/1/1

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الوكيل الاخباري - حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص أكدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الأخير برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين في مقر وزارة العمل بحضور أعضائها ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل على قرارها السابق الصادر في شهر شباط من العام الجاري والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.
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وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.

وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات تحدد بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020 بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويصادق عليها رئيس الوزراء.

 




 

 


 

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