الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

نقابة المحامين تقرر منع الترافع لمدة أسبوع ووقف التدريب

الإثنين، 14-12-2020 10:04 ص

تصريح حكومي بشأن جدولة القروض

3202017215340642987402


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ووزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، عن البدء بإزالة الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم من الصندوق خلال الأسبوع الجاري، شريطة إجراء عملية الجدولة حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
اضافة اعلان

وأضاف الوزير في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أنه بجدولة القروض وفصل الذمم للقروض الجماعية والفردية تصبح الأقساط الشهرية المترتبة على المقترضين ميسرة وسهلة مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وبيّن، أن جدولة القروض الفردية والجماعية التي حصل عليها المقترضين من الصندوق جاءت ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على الأفراد والمشاريع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الصحة تحذر من التسرع في اتخاذ القرارات

13

شاهد ..العبث بصخرة أثارت جدلا واسعا في الأردن

main_image5dd0f83a38b53

سخانات شمسية مدعومة لأسر عفيفة في سحاب

maxresdefault

تصريح جديد لنقيب المحامين بشأن وقف المرافعات

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

انخفاض عدد الإصابات النشطة بكورونا في الأردن

420201125429562347287

الأردن في المرتبة 79 عالميا في مؤشر المعرفة

أخبار متعلقة
original_main_image5fcc8e1628576

القطامين: سأغادر منصبي في هذه الحالة

d291488f-e129-413d-8274-c00c775191b3-e1602530239772

وزير العمل: قرار مرتقب بشأن الحد الأدنى للأجور

99

كفرنجة.. تعثر مشروعين تربويين بقيمة مليون و133 ألف دينار

العمل2

مكتب دائم لمفتشي وزارة العمل بالسوق المركزي

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

دعوة جديدة لوقف العمل بالحظر الشامل

10202022192840518079978

الحكومة: برنامج جديد لحماية 170 ألف عامل