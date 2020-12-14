تصريح حكومي بشأن جدولة القروض

الوكيل الإخباري

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- أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ووزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، عن البدء بإزالة الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم من الصندوق خلال الأسبوع الجاري، شريطة إجراء عملية الجدولة حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.وأضاف الوزير في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أنه بجدولة القروض وفصل الذمم للقروض الجماعية والفردية تصبح الأقساط الشهرية المترتبة على المقترضين ميسرة وسهلة مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة.وبيّن، أن جدولة القروض الفردية والجماعية التي حصل عليها المقترضين من الصندوق جاءت ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على الأفراد والمشاريع.