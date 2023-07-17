روبين يطالب بخفض الرسوم المفروضة على شركات الحج والعمرة من 750 إلى 300 دينار

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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طالب ممثل قطاع الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تخفيض الرسوم المفروضة على شركات الحج والعمرة من 750 ديناراً إلى 300 دينار .وقال روبين لـ " الوكيل الإخباري" إن شركات الحج والعمرة هي فقط التي تدفع الرسوم لوزارة الأوقاف ورسوم لوزارة السياحة، معتبراً أن في ذلك اجحافا بحقها.وأشار إلى أن آلية اصدار تأشيرة العمرة الآن تغيرت وأصبحت عبر وكيل افتراضي، ويتم إخراج التأشيرة خلال دقائق، مضيفاً أنه لا يوجد أي داعٍ لاعتماد أي اوراق من وزارة الأوقاف، التي يجب أن تكون معنية بالأمور التي تخص الحج فقط، وفقا لقوله.ووفقا للترتيبات الرسمية ستبدأ وزارة الأوقاف باستقبال وتصديق عقود الشركات لاعتمادها لموسم العمرة الجديد اعتبارا من الأربعاء المقبل .