حقيقة صرف تعويضات مالية للحجاج من الأوقاف

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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نفى مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ما يشاع عن استعداد الوزارة لصرف مبالغ مالية للحجاج الذين لم يجدوا خدمة مناسبة خلال مناسك الحج.وقال المصدر لـ" الوكيل الإخباري" إنه خلال الاسبوعين القادمين ستقوم الوزارة بدراسة الملاحظات التي وردت خلال الحج، واتخاذ قرارات على اثرها، نافيا أن يكون قد صدر أي قرار يتعلق بصرف مبالغ مالية كتعويض.ونوه إلى أن هذه الدراسة تقوم بها الوزارة سنوياً بعد كل موسم حج، وتعتبر كتغذية راجعة لتلافي أي إشكالات قد حصلت.