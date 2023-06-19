نقل حاجة أردنية للمستشفى بعد تعرّضها للدهس في السعودية

الوكيل الإخباري -

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تعرّضت حاجة أردنية لحادث دهس، خلال تواجدها في السعودية، وتم نقلها للمستشفى.وقال الناطق باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور علي الدقامسة لـ " الوكيل الإخباري" إن الحاجة حالتها الصحية مستقرة، وتم توفير العلاج لها على حساب التأمين الصحي الخاص بالحجاج.وبيّن أن حاجاً آخر تعثر خلال المشي وكسرت قدمه، وتم نقله للمستشفى وحالته الصحية حسنة.وأوضح الدقامسة أن هذا الحاج سيقوم بأداء مناسك الحج بشكل طبيعي، بالتعاون مع الجهات السعودية.وصرح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، بوقتٍ سابق إن الوزارة بدأت بتفويج حجاج المملكة براً إلى مكة المكرمة، وسيتم استكمال تفويج بقية الحجاج على دفعات اليوم الاثنين.