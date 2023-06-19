أبو حسان رئيسا لجمعية النقل السياحي المتخصص

الوكيل الإخباري - قررت الهيئة العامة لجمعية النقل السياحي المتخصص، انتخاب لجنة إدارة جديدة للجمعية للعامين المقبلين، وذلك بحضور مندوب وزارة السياحة و الآثار الدكتور يزن شحادة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، تم اختيار لجنة إدارة جديدة بالتزكية من كل من: المهندس عبد الستار أبو حسان رئيسا، بهجت حمدان نائبا للرئيس، زيد قرش أمينا للصندوق، وعلي أبو محفوظ أمينا للسر، كما تم اختيار كل من الدكتور خالد اللحام ومحمود الجغل، وزيد أبو زيد لعضوية إدارة الجمعية.



وأكد أبو حسان أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة قطاع النقل السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية.



وقال، إن الجمعية ستعمل كل ما بوسعها لخدمة قطاع النقل السياحي الأردني وتعزيز تنافسيته وتقديم الأفضل لمستخدمي هذا القطاع بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة تنظيم النقل البري.



يذكر ان جمعية النقل السياحي تأسست عام 2010 وتضم في عضويتها ست عشرة شركة نقل سياحي متخصص تستثمر بمئات الملايين.