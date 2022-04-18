زخة شهب تزين سماء الأردن الجمعة المقبلة

الوكيل الاخباري - قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/أم الدامي إن سماء المملكة على موعد فجر يوم الجمعة المقبل، مع زخة شهب النسريات أو القيثاريات، والتي يمكن من خلالها مشاهدة حوالي 20 إلى 100 شهاب في الساعة تقريبا.



وأضاف مجاهد في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن المذنب ثاتشر (Comet Thatcher) هو مصدر شهب النسريات، حيث يترك نهرا من الغبار في مداره حول الشمس، وعندما تعبر الأرض هذا النهر يوم 22 من نيسان من كل عام، تظهر الشهب بكثافة في هذه الفترة جهة كوكبة النسر الواقع وتسمى أيضا اللورا Lyra.

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