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السبت، 10-06-2023 11:13 م

زراعة الأغوار الجنوبية تفتتح مدرسة حقلية عن إدارة محصول البندورة

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة اليوم السبت مدرسة حقلية حول "إدارة محصول البندورة " بإشراف المهندسة سبأ الحشوش وبمشاركة مزارعين من مختلف أنحاء اللواء.

وقال العضايلة إن افتتاح هذه المدارس يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تقديم الخدمة الإرشادية للمزارعين في مواقعهم، وتبادل الخبرات والمعارف بينهم، مؤكدا أهمية تغيير النمط الزراعي، ومراعاة ظروف التغير المناخي.

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