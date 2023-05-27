السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 04:48 م

4368 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، ،4368طنا، منها 3207 أطنان خضار، و915طن فواكه، و246طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10و20قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 8و 20قرشا، والجزر بين 25و 40قرشا، والخيار بين 20و 35قرشا، والزهرة بين 20و 40قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 65قرشا.


 




 

 


 

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