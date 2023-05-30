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الثلاثاء، 30-05-2023 04:24 م

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

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الوكيل الإخباري - بدأت في مديرية زراعة لواء الوسطية غربي إربد، اليوم الثلاثاء، أعمال المدرسة الحقلية لمزارعي اللوز التي تستمر موسما زراعيا كاملا.

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وقال مدير زراعة الوسطية المهندس قتيبة عبيدات، إن المدرسة الحقلية ستركز على موضوع الاستخدام الآمن للمبيدات على محصول اللوز في ظل الزراعة الذكية مناخياً.


وأشار إلى أن 20 مزارعاً، سيتلقون برنامجا تدريبيا حقليا يستمر لموسم كامل مع متابعة نشاطات التدريب للمراحل المختلفة لتطور ونمو المحصول مع التدريب على إجراءات المكافحة المتكاملة المتعلقة في كل مرحلة.


وأكد عبيدات أهمية المدارس الحقلية في تزويد المزارعين بالمهارات اللازمة من خلال التجارب العملية في الحقل، ونقل التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي.

 




 

 


 

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