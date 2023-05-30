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الثلاثاء، 30-05-2023 05:15 م

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

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الوكيل الاخباري - بدأت في مديرية زراعة لواء الوسطية غربي إربد، اليوم الثلاثاء، أعمال المدرسة الحقلية لمزارعي اللوز التي تستمر موسما زراعيا كاملا.

وقال مدير زراعة الوسطية المهندس قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدرسة الحقلية ستركز على موضوع الاستخدام الآمن للمبيدات على محصول اللوز في ظل الزراعة الذكية مناخياً، وأشار إلى أن 20 مزارعاً، سيتلقون برنامجا تدريبيا حقليا يستمر لموسم كامل مع متابعة نشاطات التدريب للمراحل المختلفة لتطور ونمو المحصول مع التدريب على إجراءات المكافحة المتكاملة المتعلقة في كل مرحلة.

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