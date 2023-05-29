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الإثنين، 29-05-2023 11:57 ص

أفعى الحراشف المنشارية تلدغ مواطنا في الأغوار

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الوكيل الإخباري - تعرض مواطن أردني (35 عاما) للدغة في قدمه من أفعى الحراشف المنشارية وذلك أمام منزله في الأغوار الشمالية، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.اضافة اعلان


وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى وكانت درجة التميع في الدم عالية، لافتا إلى أنه قام فور إبلاغه بإعطاء المصاب المصل المضاد لأفعى الحراشف المنشارية واستقرت حالته الصحية فيما سيتم إعطائه الجرعة الثانية في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أنه يجب الحذر خلال الفترة الحالية من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، محذرا من محاولة الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ وإبلاغ الدفاع المدني أو التواصل معه فورا.

وبيّن الجيزاوي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).

وتعتبر أفعى الحراشف المنشارية ثاني أخطر أنواع الأفاعي في الأردن بسبب انتشارها الواسع في معظم أنحاء ومناطق المملكة، ويتميز هذا النوع بأنه يصدر صوت عندما تشعر بالخطر، كما تتميز بوجود ناب سم احتياطي تحت كل ناب من أنيابها الأساسية، وتقوم بإخراجه فورا في حالة اقتلاع الناب الأصلي أو كسره.

 




 

 


 

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