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الثلاثاء، 16-05-2023 08:22 م

زراعة إربد تنظم يوما أرشاديا عن الممارسات الزراعية الذكية مناخيا

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة محافظة إربد بمقرها اليوم الثلاثاء،يوما تعريفيا بالبرنامج الإرشادي الزراعي الإدارة المتكاملة لإنتاج الأشجار المثمرة باستخدام الممارسات الزراعية الذكية مناخيا.

وتحدث مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي المهندس بكر البلاونة، عن أهمية الزراعة الذكية المناخية والتي تتناسب مع التغيرات المناخية، وعن أهمية زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع الظروف الجوية للمحافظة على الإنتاج.

وأشار الى أن قطاع الإرشاد الزراعي يسعى الى تطوير الإمكانيات لخدمة المزارعين، ونظرا لنقص عدد المرشدين الزراعيين والآليات في المحافظات فقد تم تعزيز كوادر الإرشاد على مستوى محافظات المملكة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية .

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