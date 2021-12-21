زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو لحماية المواشي من الأجواء الباردة

الوكيل الإخباري

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- دعا مدير زراعة البادية الشمالية الغربية، المهندس عاهد عبيدات، مربي الثروة الحيوانية لتوفير مصادر للحرارة في زرائب الماشية، بما يساهم في توفير أجواء دافئة لحيازاتهم من الأغنام والماعز والأبقار، خلال هذه الظروف الجوية شديدة البرودة.وأضاف "أنه يتوجب على مربي الثروة الحيوانية المحافظة على جفاف الأرضية وتجنب تراكم الروث فيها من خلال إغلاق الفتحات التي تعمل على إدخال مياه الأمطار، مؤكدا ضرورة المحافظة على التهوية الجيدة داخل الزرائب حتى لا تتراكم الغازات الضارة للحيلولة دون حدوث إصابات بالالتهابات الرئوية ببن المواشي جراء ارتفاع معدل غاز الميثان الناتج عن الروث".وشدد عبيدات على ضرورة قيام المزارعين بتفقد البيوت المحمية وزيادة تثبيت البلاستيك على الهياكل المعدنية وتثبيت الأبواب جيدا وإحكام إغلاقها للحفاظ على مزروعاتهم.