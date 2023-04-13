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الخميس، 13-04-2023 01:34 م

زراعة المفرق: شتوة نيسان ذات فوائد جمة على القطاع الزراعي والحيواني

كيفية_زراعة_النعناع


الوكيل الإخباري - قالت مديرة زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إن شتوة نيسان التي شهدت هطولات مطرية غزيرة على محافظة المفرق خلال اليومين، ستكون لها آثار إيجابية وكبيرة على المزروعات بشتى أنواعها.

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وأضافت اليوم الخميس، أن الأمطار في هذا الوقت من السنة ستمنح الموسم الزراعي دفعة جيدة، لإنعاش المزروعات والأشجار المثمرة والحرجية وإزالة خطر الجفاف، إضافة إلى أنها تساهم في توفير ظروف ملائمة لإنجاح زراعة المحاصيل الشتوية في الأراضي التي تم تجهيزها، إلى جانب سقاية الأشجار وتوفير مخزون مائي للأودية والينابيع والسدود وإدامة الحياة النباتية ونمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار، خصوصا البرية.


وأوضحت الخريشا، أن الأمطار التي شهدتها وتشهدها المحافظة تنعكس إيجابا على الزراعات الصيفية والأشجار البعلية وإطالة أمد الربيع ونمو النباتات والأعشاب البرية، وأثرها الإيجابي على القطاع الحيواني، لافتة إلى دورها في الحد من تكاثر الحشرات وانتشار الآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل، ما يوفر على المزارعين أثمان المبيدات والمواد الزراعية، إضافة إلى غسيل التربة والتقليل من نسبة الأملاح فيها وتجديد حيويتها، واستدامة نمو المراعي.

 




 

 


 

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