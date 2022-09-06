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الثلاثاء، 06-09-2022 01:12 م

زها الثقافي ينظم حملة لتجميع وتدوير النفايات الكهربائية والالكترونية

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الوكيل الاخباري- نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ووزارة البيئة، بالتعاون مع مركز زها الثقافي، حملة توعوية بعنوان (تجميع و تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية وطرق التعامل معها).

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وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات توعوية ينفذها مشروع (التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة في مجال إدارة النفايات الكهربائية و الإلكترونية) تشمل 13 فرعا من فروع مراكز زها الثقافية المنتشرة في العاصمة عمان والمحافظات، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 300 طفل و 208 سيدات من المجتمع المحلي.


وتسعى هذه الحملة إلى رفع الوعي في الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الكهربائية والإلكترونية ومخاطرها على صحة الإنسان والبيئة وكيفية التعامل معها وأفضل الطرق للتخلص منها.


وعرض خلال فعاليات الحملة فيديو مدته دقيقة ونصف حول نفس الموضوع، تبعه حلقة نقاش، كما تم توزيع حقائب تشتمل على مواد توعوية على المشاركين.

 

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