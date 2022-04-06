زيادة صادرات غرفة تجارة عمان 30.6 % بالربع الأول

الوكيل الإخباري - زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بنسبة 30.6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 197 مليون دينار، مقارنة مع نحو 151 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وارتفع أيضا عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.7 بالمئة، لتصل الى 5084 شهادة مقابل 4858 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 810 شهادات، ودولة الإمارات العربية المتحدة 759 شهادة ثم العراق 283 ومصر 258 والهند 54 شهادة.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي على العديد من الدول، جاءت مصر بمقدمتها بقيمة بلغت 38 مليون دينار فالعراق 35 مليون دينار ثم الهند نحو 26 مليون دينار ودولة الإمارات العربية المتحدة 16مليون دينار فالسعودية بقيمة 14 مليون دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الربع الأول من العام الحالي، 83 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 70 مليون دينار، فالزراعية نحو 18 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 14 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.



وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.



وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول.

