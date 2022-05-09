الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 08:51 ص

سائق مركبة شحن يحمل 49 راكبا إضافيا على طريق دير علا

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - تعاملت الدوريات الخارجية صباح اليوم مع مخالفتي إحداها مركبة شحن (ديانا ) يقودها سائق من جنسية عربية على طريق دير علا يقوم بتحميل 49 راكب زيادة في الصندوق الخلفي للمركبة.

اضافة اعلان


وأضافت الدوريات أنها تعاملت مع مركبة نقل مشترك على طريق الموقر يقوم بتحميل 18 راكب زيادة عن الحد المقرر وتم إجراء المقتضى القانوني والإداري بحق المخالفين وإجبار السائقين على تنزيل الركاب وتأمينهم بمركبة أخرى.


ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التجاوزات حفاظاً على السلامة العامة والأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الأخلاقية التي يجب التحلي بها تجاه مستقلي هذه المركبات .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
279423925_360865726075139_8398975288873287890_n

إقرار نظام يسهم بتوفير فرص العمل وتنويع الدخل القومي

مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

qqqqq

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

صادرات

مطالبة بدعم المصدّرين واستحداث مظلة رسمية لهم

كورونا 5

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

البنك المركزي (3)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

أخبار متعلقة
شرطة ٢ وكيل

خطة مرورية شاملة خلال عيد الفطر

w

الدوريات الخارجية : إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي

الدوريات الخارجية 2

وفاة وإصابة بليغة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

سرعة

ضبط مركبة تسير بسرعة أكثر من 200 كلم

الدوريات الخارجية 2

الدوريات الخارجية: لا حوادث مرورية خلال الذروة الصباحية

ه

انسكاب مادة البنزين على الطريق الصحراوي إثر تدهور صهريج