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الأحد، 24-04-2022 10:36 ص

انسكاب مادة البنزين على الطريق الصحراوي إثر تدهور صهريج

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الوكيل الإخباري - تعاملت الدوريات الخارجية فجر الأحد، مع تدهور صهريج محمل بمادة البنزين، في منطقة السلطاني على الطريق الصحراوي.

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وقال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن إصابة واحدة متوسطة نتجت عن الحادث، فضلا عن انسكاب مادة البنزين على الشارع العام.


وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام، الأحد، أنه تم قطع حركة السير في المنطقة، وجرى تحويل المركبات الصغيرة القادمة من الجنوب إلى العاصمة عمان باتجاه اختصاص الكرك، فيما تم إيقاف حركة مركبات الشحن إلى حين فتح حركة السير.
وأكد أنه تم في تمام الساعة 6:45 صباحا، فتح حركة السير أمام المركبات بعد إزالة خطر مادة البنزين المنسكبة على الشارع العام.


 




 

 


 

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