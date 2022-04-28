وفاة وإصابة بليغة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور لمركبة خاصة تقل عائلة مكونة من 7 أشخاص على الطريق الصحراوي ما بعد مدينة الحجاج باتجاه عمان، ما أدى الى وفاة السائق واصابة بليغة ضمن أحد أفراد العائلة.

اضافة اعلان



وبين مندوب إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة "امن إف إم" الخميس، أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، أي قبل نحو 15 دقيقة من موعد الإفطار، مشيرا الى أن السبب في تدهور مركبة بحسب ما جاء في التقرير المروري هو تغيير المسرب بشكل خاطئ .



ودعت الإدارات المرورية السائقين الى ضرورة التمهل في قيادة المركبات والإلتزام بالسرعات المحددة، خاصة في ساعة ما قبل الإفطار والتي تكثر فيها الحوادث ، وذلك لمحاولة السائقين الوصول إلى وجهاتهم قبل موعد آذان المغرب، مؤكدة أن يحرص السائقين على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق، إضافة الى أن حملة (إفطارك معنا) مستمرة في جميع المحطات الأمنية حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق الخارجية ولحثهم على التخفيف من السرعات القاتلة مع ساعات الإفطار.

