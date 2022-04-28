سامر المصري يحدث بلبلة بآخر منشوراته - صورة

الوكيل الإخباري - أحدث الممثل السوري سامر المصري بلبلة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي بعدما شارك صورة عبر صفحته الخاصة جمعته بالممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات.





اضافة اعلان

وإختارسامر أن يشارك الصورة بلوني الأبيض والأسود والتي ظهرا فيها وهما يقفان وكانت ندى تتكئ على كتف سامر، أما الأمر الذي أثار فضول المتابعين فهو التعليق الذي أردفه سامر بالصورة حيث علق وكتب:"مزح ولا جد."

وسرعان ما إنتشرت الصورة بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن محبتهم لكليهما، وعلقت ندى على الصورة وكتبت:"مزح مزح!!!".





الفن

اظهار أخبار متعلقة

