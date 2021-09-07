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الثلاثاء، 07-09-2021 02:57 م

سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم استقرار الأردن

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الوكيل الاخباري - قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو ،الثلاثاء، إن "دور الأردن في هذه المنطقة التي تعج بالصعوبات مهم ومحوري في دعم استقرارها وأمنها".

وأضافت خلال لقاء مع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الأوروبية: "ندعم استقرار الأردن وأمنه ونعمل معه في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف ، وعقدنا كاتحاد بالتعاون مع الأردن 5 مؤتمرات مع الأمم المتحدة لدعم الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين واستمرار عمل الأونروا ولا سيما الأردن".

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