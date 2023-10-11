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الأربعاء، 11-10-2023 02:54 م

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن: الملك يقود دبلوماسية دولية لوقف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بييركريستوف تشاتزيسافاس إن موقف الاتحاد واضح وشفاف من القضية الفلسطينية، ويدعم حل الدولتين، مؤكدا أن موقفه يتناغم مع الموقف الأردني الثابت والراسخ برفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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وأكد تشاتزيسافاس أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود دبلوماسية دولية باتجاه وقف الحرب ووضع حد للتصعيد والحرب، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مشترك مع الأردن بهذه الأجندة ويدعمها بقوة.


وبين السفير تشازيسافاس خلال حضوره حفل إنجاز مشروع "تقليل استهلاك الطاقة للمباني الخضراء" في بلدية إربد اليوم الأربعاء، والممول من الاتحاد الأوروبي، أهمية الدبلوماسية المكثفة التي يقودها جلالة الملك لوضع حد للحرب والتصعيد في غزة، مشيرا الى أن هذه الدبلوماسية تلقى الدعم من الاتحاد ودول مختلفة حول العالم .


وقال، إن على العالم أن يأخذ تحذيرات جلالة الملك من خطورة غياب حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين على محمل الجد، إذ لا سلام ولا استقرار بدون التوصل إليها.


 




 

 


 

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