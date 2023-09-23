فصل للتيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء



الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في لواء بني كنانة مناطق: حاتم، وابدر، والمزيريب، والمنارة، والتي ستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساءً، فيما سيكون الفصل عن مناطق: سما الروسان، وأبو الترك، والخريبة، وعزريت، وطريق سما الروسان - حبراص، من الساعة 11:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.



وأضافت الشركة، أن الفصل سيشمل بلواء الطيبة: المجاورين لمسجد صما الكبير وستكون مدته من 9 صباحاً ولغاية 2 ظهراً.

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