أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

الوكيل الاخباري- نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، ورشة حول التجارة الإلكترونية، بمشاركة 25 شابا من أعضاء المركز.

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وتحدث المدرب، عدي العمري، عن مفهوم التجارة الإلكترونية وأهمتيها وأبرز أنواعها، لاسيما التجارة الإلكترونية الرقمية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى التحديات والمستقبل للتجارة الإلكترونية من حيث الأمان والخصوصية والتشريعات القانونية وصولا للتنافسية واستجابة التوزيع والشحن، منوها إلى حجم التطور في مجال التجارة الاجتماعية في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الواقع الافتراضي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.



كما نفذ مركز شابات جديتا بلواء الكورة، ورشة عمل بعنوان: "الغذاء الصحي والصيام المتقطع وأثره على الصحة"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وهدفت الورشة التي قدمتها الممرضة رحمة كساسبة إلى التوعية بأهمية تناول الغذاء الصحي بطريقة سليمة وعلمية، وأثر الصيام المتقطع بأنواعه على صحة الجسم النفسية والجسدية وقدرته على الحد من أمراض العصر المزمنة والرشاقة والتخلص من سموم الجسم.