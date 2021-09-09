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الخميس، 09-09-2021 08:35 ص

سلطان علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية

سلطان


الوكيل الإخباري - فاز سلطان علان بمنصب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بالانتخابات التي جرت مساء الأربعاء، في مقر غرفة تجارة الأردن، بمشاركة 815 من أصل 922 تاجرا يحق لهم التصويت.

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وحصل علان الذي ترأس كتلة "النقابة للجميع"، والعضو كذلك بمجلس إدارة غرفة تجارة عمان، على 440 صوتا، مقابل 333 صوتا لمنافسة منير ديه والذي ترأس كتلة "نبض التاجر".


وفاز بعضوية مقاعد الهيئة الادارية للنقابة، شاهر حمدان ومحمد الحلو ونزير النتشة وهشام الكحلوت وفارس ضراغمة ويوسف زغلول ومحمود الباش ويوسف عتمة ومحمد ابو ذان ووسام السعيد و فراس الحمصي وأمجد صلاح، علما بان الدورة الجديدة تمتد حتى عام 2024.


وتضم الهيئة الإدارية للنقابة 13 عضوا بما فيهم الرئيس، وتتوزع العضوية على 5 يمثلون الألبسة، و4 عن قطاع الأقمشة، و3 عن قطاع الأحذية.


وتمثل نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية التي تأسست عام 1978، نحو 12 ألف منشأة موزعة على عموم محافظات المملكة، غالبيتها بالعاصمة عمان.


وحسب معطيات احصائية للنقابة، بلغت مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 120 مليون دينار، غالبيتها من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.


ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.


ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.


 




 

 


 

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