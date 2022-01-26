الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 12:19 م

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للأحوال الجوية

272784474_4703750526404447_5364629013733281536_n


الوكيل الاخباري - رفعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال اليومين المقبلين.

اضافة اعلان


ونشرت السلطة بياناً قالت فيه أنها تعمل قبل بداية فصل الشتاء بوضع خطة طوارئ شاملة لمختلف الأحوال الجوية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة وتعمل على تحديثها بشكل مستمر وبما يراعي الطبيعة الصعبة للواء البترا بشكل كامل، والتي تمتاز بكثرة الانحدارات ومناطق الانزلاق وتعدد مجاري السيول.


وأشار بيان السلطة إلى أن كافة أجهزتها المختلفة وآلياتها وضعت بحالة تأهب قصوى للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة.


ودعت السلطة المواطنين إلى الإلتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول وتساقط الثلوج.


كما دعتهم الى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والامطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.


وجددت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ:

الغرفة الرئيسة 0795108882
0772386717
الحي الجنوبي 032150012
المحمية الأثرية
0799031840
0777370535

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

Screenshot_13

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

heac

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3e84c3a8-14a0-4a48-8546-dc41a8472f37

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

image (2)

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

image

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أخبار متعلقة
272792694_307746844733417_5229123072959393964_n

سلطة وادي الاردن ترفع حالة التاهب

1202225111017478166615

دعم البلديات بـ 5 ملايين دينار لمواجهة الظروف الجوية

main_image61f11b3796c58

هام من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات ومرضى الدخولات

pic_115420

المياه تدعو لحماية العدادات من الانجماد

61f104dc686c7

"الوطني للسكري" يعلق دوام الخميس بسبب الأحوال الجوية

62517_300303146766157_1538021810_n

جامعات تعلق دوامها وتؤجل الامتحانات ليومي الأربعاء والخميس - تحديث مستمر