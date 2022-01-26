سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للأحوال الجوية

الوكيل الاخباري - رفعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال اليومين المقبلين.

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ونشرت السلطة بياناً قالت فيه أنها تعمل قبل بداية فصل الشتاء بوضع خطة طوارئ شاملة لمختلف الأحوال الجوية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة وتعمل على تحديثها بشكل مستمر وبما يراعي الطبيعة الصعبة للواء البترا بشكل كامل، والتي تمتاز بكثرة الانحدارات ومناطق الانزلاق وتعدد مجاري السيول.



وأشار بيان السلطة إلى أن كافة أجهزتها المختلفة وآلياتها وضعت بحالة تأهب قصوى للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة.



ودعت السلطة المواطنين إلى الإلتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول وتساقط الثلوج.



كما دعتهم الى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والامطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.



وجددت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ: