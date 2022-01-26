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الأربعاء، 26-01-2022 10:21 ص

"الوطني للسكري" يعلق دوام الخميس بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري - قرر المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، تعليق دوام الخميس بسبب الاحوال الجوية المتوقعة.

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وقال المركز، الاربعاء، إنّه تم تعديل مواعيد المراجعة للمركز، حيث إنّ عيادات السكري والغدد الصماء؛ يمكن الحضور إلى المركز السبت حتى السبت 5 شباط/فبراير 2022؛ علماً بأنه سيتم استقبال المراجعين من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 3:00 بعد الظهر.


وعيادات الاختصاصات الأخرى، سيتم إرسال رسالة نصية إلى هواتف المراجعين بالمواعيد البديلة، وفي حال لم تصلكم رسالة نصية، يرجى الاتصال بقسم المواعيد على هاتف رقم 065301111 فرعي 440.

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