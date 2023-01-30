سلطة البترا: خطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات استعداد كوادر السلطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة غداً الثلاثاء.

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وقال الفرجات لـ"الوكيل الإخباري" إن غرف العمليات و الطوارئ جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية حسب الاصول ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار الساعة .



وأضاف أن هناك خطة يتم تنفيذها من قبل إدارة العمليات في حال تجمع مياه الامطار في الموقع الأثري متمثلة بعدم السماح للسياح بدخول الموقع الأثري وفتح الطرق وإزالة أي معيقات.



وتتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص غد الثلاثاء.