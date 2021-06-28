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الإثنين، 28-06-2021 02:13 م

سلطة العقبة تصدر بياناً بشأن ظهور أسماك القرش في خليج العقبة

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الوكيل الإخباري - أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الإثنين بياناً علقت فيه على الأخبار والمقاطع التي تداولها البعض حول ظهور سمكة قرش في خليج العقبة تهدد سلامة المتنزهين والسياح.اضافة اعلان


وقالت سلطة منطقة العقبة، إن كوادر السلطة والقوة البحرية والزوارق الملكية قامت بمسح شامل للمناطق الشمالية والوسطى من الساحل الأردني، من خلال تسيير دوريات بحرية على مدار الساعة، إضافةً إلى قيام جمعية العقبة للغوص بإجراء غطسات نهارية وليلية لمسح جوف البحر، وتبيّن عدم وجود مشاهدة فعلية لأي من أسماك القرش في تلك المناطق لغاية هذه اللحظة

وأضاف البيان، أن الأجهزة الرسمية تحققت من كافة الروايات التي ذكرت في هذا الصدد واستمعت لناشريها في محاولة للوصول لمعلومة دقيقة وواضحة حول هذه الحادثة، ولم يرد أي رواية متماسكة تؤكد الوجود لسمك القرش.

وأكدت السلطة في البيان، إن عمليات الرصد والمراقبة ما زالت مستمرة، وستواصل خلال الأيام المقبلة عملياتها بالتعاون مع قيادة القوة البحرية.

وشددت السلطة، على ضرورة توخي الحيطة والحذر والتزام مرتادي البحر وأصحاب القوارب السياحية وممارسي الرياضات البحرية ومستخدمي الشواطئ بعدم تجاوز المناطق المخصصة للسباحة أو ممارسة الرياضات البحرية.

وعلقت السلطة، بخصوص ما تم تداوله حول إصابة أحد المواطنين نتيجة مهاجمة سمكة قرش، فإن الموضوع قيد التحقيق للتأكد من ملابسات الحادث.

وفي السياق ذاته، أشارت السلطة إلى ادعاء غير صحيح ورد الأمس يفيد بقيام سمكة قرش بمهاجمة قارب صيد وتبيّن أن الخبر عارٍ عن الصحة وأنه يجري التحقيق مع مصدر الخبر من قبل الأجهزة الأمنية المختصه لمحاسبته على نشر أخبار كاذبة

كما تهيب السلطة بالمواطنين والسياح، إبلاغ قيادة القوة البحرية فور مشاهدة أي كائنات بحرية غريبة أو أسماك القرش مع الحرص على الدقة والمصداقية في نقل المعلومة.

 




 

 


 

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