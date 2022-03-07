سلطة العقبة توقع اتفاقيتين في المجال السياحي

الوكيل الإخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة والقطاع السياحي في العقبة، جولة تعريفية لمكاتب السياحية الوافدة بمشاركة الملكية الاردنية وهيئة تنشيط السياحة، بهدف التعريف بالمنتج السياحي في منطقة العقبة ووادي رم ووادي عربة.

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وتأتي الجولة التي استمرت ثلاثة أيام ضمن تحضيرات الحملة التسويقية لعامي 2022 / 2023 باستضافة نحو 60 شخصا من المكاتب السياحية وممثلين عن القطاع السياحي.



وقال رئيس السلطة المهندس نايف بخيت، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الجولة تأتي ضمن الخطة السياحية للسلطة بهدف زيادة اعداد الزوار القادمين من خلال المكاتب السياحية، واطالة مدة اقامتهم في العقبة ورم ووادي عربة، مشيرا الى ان السلطة تسعى من خلال هذه الجولات الى اطلاع المكاتب على جميع المنتجات والتجارب السياحية الموجودة بالعقبة ومنطقة المثلث الذهبي.



واضاف ان السلطة تعمل على ترويج الانشطة والفعاليات والتجارب التي اضيفت، اخيرا، للمنتج السياحي في المنطقة حيث تجاوزت 101 نشاط ليتسنى لتلك المكاتب فيما بعد ادراجها ضمن البرامج السياحية التي يتم ترويجها وبيعها للأسواق الخارجية، ما يسهم بتنشيط الحركة السياحية في المثلث الذهبي "العقبة البتراء وادي رم".



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، إن الجولة بدأت من خلال برنامج سياحي يغطي جميع المواقع في محافظة العقبة من مركز زوار قرية رحمة، والذي شمل جولة بسيارات دفع رباعي والقيام بجولة تعريفية بالمنتج السياحي الطبيعي الموجود في القرية ومنطقة نخيلة.



واشار الى ان برنامج الجولة تضمن زيارة مرصد طيور العقبة الذي يعد منتجا سياحيا مميزا لسياحة مراقبة الطيور، والاطلاع على جميع المنتجات والمشروعات السياحية في العقبة مثل مشروع ايلا وسرايا العقبة وتالا بيه ومشروع ساحة الثورة العربية الكبرى وميناء الصيادين وقلعة العقبة.



واكد ماضي ان منطقة رم الطبيعية كانت ضمن البرنامج وتم التركيز عليها والتعريف بالتجارب الثقافية والسياحية التي تعبر عن التراث البدوي الذي يقدمه المجتمع المحلي للسائح، اضافة الى رحلة القطار السياحي المشغلة من قبل الشركة الاردنية لإحياء التراث.



الى ذلك وقعت في مدينة العقبة امس الاحد، اتفاقيتين في المجال السياحي بين سلطة منطقة العقبة الخاصة والخطوط الجوية الملكية الاردنية والجمعية الاردنية للسياحة الوافدة.



وتهدف الاتفاقية الاولى، الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات إليها، وترويج العقبة كوجهة سياحية على البحر الأحمر كبوابة الى الأردن بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.



وتأتي هذه الاتفاقية كتعبير عن رغبة الفريقين واهتمامهما في دعم وتعزيز أُطر التفاهم المشترك بينهما في مجال الاستثمارات والترويج، للسياحة في الأردن بشكل عام، ومدينة العقبة بشكل خاص باعتبار الملكية الاردنية الشريك الاستراتيجي والناقل الوطني الذي يهدف الى ترويج الأردن عالميا من خلال تسهيل وصول الزوار اليه من مختلف البلدان عالميا.



وحضر التوقيع، نائب رئيس السلطة مفوض السياحة شرحبيل ماضي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات وممثلين من القطاع السياحي في مدينة العقبة.



ووقع الاتفاقية الاولى عن السلطة رئيسها المهندس نايف بخيت، وعن الملكية الأردنية رئيسها سامر المجالي.



وتهدف الاتفاقية الثانية، الى تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياحة وخلق منافع متبادلة لما فيه مصلحة القطاع السياحي، كما تهدف الى التركيز على تسويق وترويج العقبة كبوابة للاردن وكوجهة تحتوي على العديد المنتجات السياحية.



ووقع الاتفاقية عن السلطة رئيسها المهندس نايف بخيت، ورئيس الجمعية عوني قعوار.



واكد قعوار أهمية التعاون المشترك بين الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة كقطاع خاص، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كقطاع هام من أجل تعزيز الاواصر السياحية في ظل الانفتاح التدريجي للقطاع السياحي ودوره الكبير في إنعاش هذا القطاع من خلال التركيز على المنتج السياحي الاردني في العقبة ووادي رم ووادي عربة، وتنظيم دورات تدريبية شاملة للموظفين لزيادة القدرة التمكينية لديهم في هذا المجال.



