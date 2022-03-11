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الجمعة، 11-03-2022 08:25 م

سلطة المياه تنفذ 68 حفيرة جديدة في مختلف مناطق المملكة

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الوكيل الإخباري - تنفذ سلطة وادي الأردن، 68 حفيرة جديدة في مواقع مقترحة بمختلف مناطق المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة، بناء على دراسات فنية تقوم بها مديرية الحصاد المائي في السلطة مع الأخذ بالاعتبار ألّا تؤثر على مناطق تخزين المياه في السدود الرئيسية القائمة.

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وحسب بيان صادر عن وزارة المياه، يأتي تنفيذ حفيرات جديدة تنفيذا للرؤى الملكية في تعزيز مشاريع الحصاد المائي، حيث عملت سلطة وادي الأردن على إنشاء وصيانة العديد من الحفائر والبرك والسدود الصحراوية والتحويلية والحواجز بالتنسيق مع وزارة البيئة.


و"بلغ مجموع قيمة اتفاقيات الحصاد المائي مع وزارة البيئة 12 مليون دينار وبمعدل 1.5 مليون لكل اتفاقية"، وفقا للبيان.


كما بلغ عدد مشاريع الحصاد المائي التي تم إنشاؤها 425 موقعا ما بين حفيرة ترابية وسد (صحراوي أو تحويلي) وبركة (خرسانية أو زراعية) وحاجز وبسعة تخزينية تصميمية إجمالية تبلغ 123.2 مليون متر مكعب موزعة في مختلف محافظات المملكة.


وقالت، إنه يتم تنفيذ الحفائر من قبل القطاع الخاص والقوات المسلحة الأردنية/سلاح الهندسة الملكي وبإشراف من سلطة وادي الأردن.


وبهدف إدامة مشاريع الحصاد المائية، تعمل كوادر السلطة بإجراء كشف دوري على المواقع المنفذة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري والوقوف على ملاحظات المجتمع المحلي. 


ووقعت سلطة وادي الأردن مؤخرا اتفاقية مع وزارة البيئة لصيانة 60 موقعا من الحفائر والسدود ضمن برنامج اعادة تأهيل البادية الأردنية - برنامج التعويضات البيئية.

 


 




 

 


 

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