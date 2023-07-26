سلطة وادي الأردن: تأجير قرابة (4081) دونم ضمن مناطق الاختصاص

الوكيل الإخباري-

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دأبت سلطة وادي الاردن ومنذ دخول نظام تأجير الوحدات الزراعية والاراضي الاخرى حيز التنفيذ منذ شهر (حزيران من العام 2022) على وضع الخطط اللازمة للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وتقديم كافة التسهيلات لمقدمي طلبات الاستئجار للاراضي ضمن مناطق اختصاص سلطة وادي الاردن .وعملت سلطة وادي الاردن على تأجير ما مساحته (3843) دونم من الوحدات الزراعية والاراضي الاخرى المسجلة باسم سلطة وادي الاردن لاقامة المشاريع الزراعية ,كزراعة الاشجار المثمرة "الموز والنخيل والحمضيات وغيرها" بالاضافة للزراعات الموسمية , وكذلك لاغراض تربية الاسماك والنحل والمواشي , وبعدد عقود تأجير بلغ لغاية تاريخه (55) عقد تأجير والعمل جاري لغايات استكمال توقيع(11) عقد تأجير للوحدات الزراعية في مناطق وادي الاردن .وكذلك تم توقيع عقود تأجير لمشاريع الاستثمارية ضمن مناطق الاغوار بمجموع (238) دونم منها (165) دونم لغايات المقالع والمرامل و(53) دونم استثمار سياحي في منطقة سد الملك طلال و كذلك تم تاجير (20)دونم لغايات الاستثمار التجاري والصناعي وبعدد عقود تاجير بلغ(18)عقد لغاية تاريخه علما بان هذه العقود تم توقيعها مع اشخاص او جمعيات او شركات اردنية .حيث أنه ساهم في استحداث وتوفير فرص عمل جديدة لابناء هذه المناطق والمحافظة عليها بيئيا وسياحيا وزراعيا وتمكين المجتمعات المحلية , وتوفير اماكن ترفهية للمواطنين وخلق شكل من اشكال الدعم للجمعيات المحلية والشركات لتنفيذ مشاريع نموذجية قادر على تحقيق التنمية المستدامة.