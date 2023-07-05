الأربعاء 05-07-2023
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الأربعاء، 05-07-2023 02:31 م

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

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الوكيل الاخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، أزالت الاعتداءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة استمراراً لحملتها لوقف الاعتداءات على قناة الملك عبد الله وسحب المياه بطريقة غير مشروعة بهدف تأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

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