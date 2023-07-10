ضبط 722 اعتداء على قناة الملك عبد الله خلال شهري أيار وحزيران

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن إن حملاتها المتواصلة لإزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله احدى المصادر الحيوية لمياه الشرب والري مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد قناة الملك عبد الله البالغ 110 كيلو مترات ووفرت نحو مليون و600 الف متر مكعب خلال شهري أيار وحزيران /2023 .

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واضافت سلطة وادي الأردن اليوم الاثنين أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج ايجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الاردن المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ورفع العقوبات بحق المعتدين بالحبس مع الغرامات المالية، وبينت ان طواقمها العاملة ضبطت خلال شهري أيار وحزيران الماضيين على طول امتداد القناة شمالا وجنوبا 722 اعتداء منها 240 مخالفة خلال شهر أيار وتم بناء على معلومات وردت الى مركز إدارة التحكم/ سلطة وادي الأردن ضبط الاعتداءات المتمثلة بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة ومصادرة مضخات عدد 2 وكذلك خلال شهر حزيران ضبط 156 مخالفة ومصادرة مضخات عدد 2 ، وتم رفع كفاءة التزويد في القناة الى 83% .



اما على طول امتداد القناة جنوبا فأوضحت سلطة وادي الأردن انه ًوبناء على معلومات المتوفرة تم ضبط 214 مخالفة خلال شهر أيار و112 اعتداء خلال شهر حزيران وتم رفع كفاءة القناة من 87% الى 82% حيث ان الاعتداءات المضبوطة تمثلت بمد برابيش باقطار مختلفة وتم ازالة الاعتداءات كاملة، واعادة تصويب الاوضاع الى ما كانت عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.

