سلطة وادي الأردن: تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله لـ18%

الوكيل الإخباري - تعمل سلطة وادي الأردن على حماية المصادر المائية ضمن مناطق الاختصاص عامة وقناة الملك عبدالله خاصة حيث أنها احدى المصادر الحيوية لنقل المياه لأغراض الشرب ولأغراض الري للمزارعين في مناطق الأغوار.

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ومن منطلق المحافظة على حقوق المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع مياه الري وتحت مظلة القانون قامت كوادر وآليات سلطة وادي الأردن/ إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية ممثلة في مديريات الأمن العام والحكام الإداريين والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالاضافة إلى (32) موظف من موظفي أمن وحماية القناة مقسمين على شفتات تعمل على مدار 24 ساعة بتنفيذ حملات رقابة مشددة وازالة للاعتداءات بكافة اشكالها على قناة الملك عبد الله, علما بان هذه الاعتداءات تشكل حرمان لبعض المزارعين من حقوقهم المائية وهدر لكميات مياه تهدد المخزون المائي.



ونتيجة لهذه الحملات تم تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله من (25% إلى ما نسبته 18%) ورفع كفاءة القناة من (75% الى 82%) مما أدى الى وفر مائي على الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله والمخصص لأغراض مياه الري والشرب خلال الفترة (من 1/4/2022 الى 31/10/2022) بحوالي (3.080.000) م3.



وكذلك تم ضبط ومصادرة (75) مضخة وماتور كانت تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة من قناة الملك عبدالله، وتم تحريرما يقارب (3627) مخالفة متمثلة في مد خراطيم ري مختلفة الأقطار تم إزالتها وتحويلها للمديريات المختصة والحكام الاداريين.



ولما لهذه الحملات من آثار لإيجابية هامة تضمن عدالة في التزويد المائي للمزارعين وتخفيض الفاقد والمقدر بحوالي 25% استخدمات غير مشروعة، تؤكد سلطة وادي الأردن انها ستواصل جولاتها وحملاتها المكثفة في مناطق وادي الاردن لحماية المصادر المائية من كافة اشكال الممارسات الغير المسؤولة والمخالفة لاحكام القوانين والانظمة.