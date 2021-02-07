سلطة وادي الأردن مستمرة بإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله

الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إنه ضمن جهودها في مواصلة حملات إزالة الاعتداءات على المصادر المائية في وادي الأردن، والتي شرعت بتنفيذها منذ سنوات، فقد نفذت بداية العام الحالي، ولغاية تاريخه حملة خاصة بالاعتداءات على قناة الملك عبدالله.وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أنها أعطت بعض مزارعي منطقة الكرامة موافقات مؤقتة في السنوات الماضية للاستفادة مؤقتاً من مياه القناة من خلال السماح بمد خرطوم لسحب المياه من قناة الملك عبدالله لري مزارعهم إلى حين الانتهاء من تأهيل المشروع الجديد بسبب قدم المشروع السابق وتهالك البنية التحتية وضعف المياه الواصلة لبعض المزارعين فيه داخل المشروع الزراعي.