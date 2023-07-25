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الثلاثاء، 25-07-2023 09:15 ص

سلطة وادي الاردن : تنفيذ إجراءات لحماية سد وادي شعيب للحد من دخول الرسوبيات

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الوكيل الإخباري- ضمن الخطط الاستراتيجية  لسلطة وادي الاردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الالمانية والتعاون الدولي الالماني (GIZ) 

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ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال انشطة كثيفة العمالة _ الاجر مقابل العمل " 
Protection of water dams in jordan through Labour_ intensive  activities  ( cash for  work)

تم مؤخرا تنفيذ وبالشراكة مع منظمة Blumont بعض الإجراءات لحماية سد وادي شعيب للحد من دخول الرسوبيات الى بحيرة السد من خلال انشاء جدار جابيون وبطول 197  متر  بجانب بحيرة السد بإلاضافه الى إعادة تأهيل مهرب لقناة الملك عبدالله في منطقة الصوالحة، وكذلك تم  اعادة تأهيل  بوابة قناة ابو زيغان  و بهدف تقليل الفاقد والحد من دخول الرسوبيات التي تعيق جريان المياه في قناة الملك عبد الله ولضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين.

 

 

 




 

 


 

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