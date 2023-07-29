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السبت، 29-07-2023 01:11 م

سلطة وادي الاردن تواصل تنفيذ خطط تصفير النفايات الصلبة في الأغوار

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الوكيل الاخباري- تواصل سلطة وادي الاردن ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى / مديرية المشاغل جهودها المميزة في الاداء من خلال تنفيذ خطط تصفير  النفايات الصلبة واعادة تدويرها  لما لذلك من انعكاس ايجابي في الحفاظ على بيئة مميزة في وادي الاردن  مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنه للمجتمع ويأتي تنفيذ الخطة على عدة محاور:اضافة اعلان


ا.  اعادة استخدام  براميل الزيوت الفارغة في تصنيع حاويات للنفايات  حيث قامت المديرية ومنذ بدء الخطة بتصنيع عدد من الحاويات   وتوزيعها على مؤسسات حكومية ودوائر السلطة المختلفة في الأغوار. علما بان العملية مستمرة و حسب توافر البراميل الفارغة، وقد تم مؤخرا توزيع حوالي ٢٥ حاوية، على مديريات السلطة والدوائر الحكومية في لواء دير علا..

2. استخدام سكراب الحديد في تصميم وتصنيع جسور للمشاة على قناة الملك عبدالله، وفي عمل المظلات على جوانب الطرق، وأعمال أخرى مثل تفصيل ساريات للأعلام.

3. اعادة  استخدام رايش مادتي البرونز والستانلس ستيل الناتج عن عمليات التصنيع، إضافة إلى التوالف المختلفة من هاتين المادتين، في إنتاج مباريم مصمتة بعد سكبها وإعادة تصنيعها.

(علما بان الرايش هو الزوائد التصنيعية  للمواد الخام من المعادن  اثناء عملية التصنيع داخل المشاغل، وتمكن تشبيهها من حيث الشكل بالقش، وهي بالعادة ترمى كنفايات صناعية، ولكن حسب خطة اعادة التدوير يتم  صهرها وإعادة سكبها ...)

4. اعادة استخدام بقايا مباريم الستانلس ستيل التالفة في صيانة بعض القطع من  الآليات.
 

وتهدف الخطة إلى المحافظة على البيئة من خلال التخلص الآمن  من النفايات الصناعية الصلبة ،  وتقديم خدمة للمجتمع المحلي في الأغوار، إضافة إلى تقليل النفقات من خلال إعادة استخدام نواتج عمليات التصنيع والمواد المرتجعة والتالفة.

 




 

 


 

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