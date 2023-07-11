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الثلاثاء، 11-07-2023 04:55 م

مديرية بيئة إربد تنفذ حملة نظافة شاملة

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية حماية البيئة في إربد، بالتعاون مع جمعية أزهار إربد البيئية، حملة نظافة في المحافظة.

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وقال رئيس قسم التوعية البيئية في المديرية محمد الدريزي، إن الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات أطلقتها وزارة البيئة تحت شعار (بسواعدنا نحمي بيئتنا) وضمن الخطة التوعوية، للحد من الرمي العشوائي للنفايات وتجميل مداخل مدينة إربد وأحيائها السكنية وذلك بمشاركة بلدية إربد الكبرى والإدارة الملكية لحماية البيئة والمبادرات الشبابية.


واستهدفت الحملة في اليوم الأول منطقة البارحة والمقابر الموجودة حولها.

 

ودعا الدريزي المجتمع المحلي مؤسسات وأفراد بالحفاظ على نظافة المقابر وخاصة المجاورين والزائرين لها وذلك بعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي والحفاظ على حرمة المقابر.

 




 

 


 

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