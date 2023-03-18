سلـطة وادي الأردن تحذر من السيول

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الليلة، نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي يرافقه أمطار غزيرة اليوم وخلال الأيام المقبلة.



وأكدت السلطة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع المنخفض من خلال جميع الإدارات في الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ومديرية التحكم وفي المديريات التابعة لها، وكذلك في جميع مواقع السدود.



وأهابت السلطة بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

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